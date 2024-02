Prefeitura divulga dados preliminares do Censo Cadastral Previdenciário

A Prefeitura de Cachoeira do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, divulgou nesta semana os dados preliminares da primeira semana do Censo Cadastral Previdenciário, que tem por objetivo consolidar e manter atualizadas as informações cadastrais de natureza pessoal e dos dependentes dos servidores públicos titulares de cargos efetivos ativos, aposentados e pensionistas.

Na primeira semana, servidores de 13 secretarias, além do Gabinete e da Procuradoria Jurídica, foram convocados a procurar a Secretaria de Administração para atualização de dados. Ao todo, 383 realizaram o Censo, dos 503 servidores que deveriam ter comparecido.

Os atendimentos seguem nesta semana para os servidores das demais secretarias e para os que não conseguiram ir no seu dia agendado.

Conforme o cronograma estipulado pelo edital, o período designado para os servidores ativos vai até 14 de março, enquanto para aposentados e pensionistas será de 15 de março a 08 de abril.

Os servidores que não comparecerem até o prazo previsto serão notificados, por intermédio de seus secretários, para regularizarem a situação cadastral.