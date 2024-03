Prefeitura divulga novo balanço do Censo Cadastral Previdenciário

Prefeitura de Cachoeira do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, divulgou nesta terça-feira (12) novos dados preliminares do Censo Cadastral Previdenciário, que tem por objetivo consolidar e manter atualizadas as informações cadastrais de natureza pessoal e dos dependentes dos servidores públicos titulares de cargos efetivos ativos, aposentados e pensionistas.



No total 1.277 servidores já atualizaram seus dados. No entanto, 596 servidores ainda não fizeram o Censo. Destes, 478 são da Secretaria de Educação. Esta é a última semana de Censo para os ativos. Nesta terça e quarta-feira devem comparecer a Secretaria de Administração os servidores da Secretaria Municipal de Educação da letra R até o W. Na quinta-feira é o dia dos servidores da Câmara de Vereadores e reagendamentos. A partir de sexta-feira, 15 de março, começa o Censo dos aposentados e pensionistas, seguindo até 8 de abril. Os servidores que não comparecerem até o prazo previsto serão notificados, por intermédio de seus secretários, para regularizarem a situação cadastral.







Importante

Os servidores ativos, aposentados e pensionistas devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Moron, nº 1013, térreo, Bairro Centro, no horário compreendido entre 8h30min e 11h30min ou das 13h30min às 17h, munidos dos documentos originais e suas respectivas cópias legíveis.

.

.

.

.

.

Fonte:

Assessoria de Imprensa

Prefeitura de Cachoeira do Sul