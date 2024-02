Prefeitura e UFSM querem um Plano de Saneamento para a cidade

A prefeita Angela Schuh e o superintendente da Defesa Civil, Edson das Neves Junior, estiveram no campus da UFSM nesta segunda-feira para tratar da construção de um Plano de Saneamento para Cachoeira do Sul. Eles foram recebidos pelos professores do GRIM – Núcleo de Estudos em Gestão de Riscos e Infraestrutura – Lucas Ávila, Lucas Delonghi e Robison Yonegura. Participaram ainda, de forma remota, o professor Regis Leandro Lopes da Silva e o engenheiro civil Daniel Winter.

O superintendente Junior apresentou algumas imagens da enxurrada de dezembro que ocasionou danos em casas, pontes e muros e destacou o problema nas galerias, como na Rua Marechal Floriano. Ele também explanou o mapa de setorização com os pontos de alagamento e áreas de risco feito pela Defesa Civil.

“A maioria dos problemas pluviais são ocasionados por problemas de saneamento e isso deve nortear o planejamento da cidade, por isso um plano de saneamento é tão importante”, declarou o professor Lucas Delonghi, da UFSM.

Os professores colocaram a UFSM e o GRIM à disposição da prefeitura para que se construa, com uma comissão maior, o Plano de Saneamento da cidade, através da extensão, um dos pilares da universidade. Da mesma forma, os professores disseram poder colaborar no projeto básico para licitação de empresa para realizar as obras necessárias nas galerias que estão comprometidas.