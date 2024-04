Prefeitura e Unipampa assinam Acordo de Cooperação pela educação

A prefeita Angela Schuh e o reitor da Unipampa, Edward Frederico Castro Pessano, formalizaram nesta sexta-feira (26) a assinatura do Acordo de Cooperação entre o Município e a Universidade, visando o planejamento de ações coordenadas para a formação de professores e inovação pedagógica no âmbito da Rede SACCI.

A SACCI – Rede de Saberes Articulando Ciências, Criatividade e Imaginação – trabalha para a formação continuada de professores da Educação Básica, visando a inovação pedagógica na Escola e na Universidade por meio de ações de pesquisa, ensino e extensão.

O acordo está vigente pelo prazo de 24 meses.

A reunião teve ainda a participação do diretor da Unipampa campus de Caçapava do Sul, José Waldomiro Rojas, do professor Marcio Rodrigues Martins, da secretária de Educação, Solanje Louzada, e da diretora pedagógica da SMEd, Janete Moreira.