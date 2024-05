Prefeitura em fase final de contratação da empresa recolherá resíduos da enchente

A Prefeitura de Cachoeira do Sul já está na fase final do processo de contratação da empresa que será responsável pela remoção de resíduos no Município. Entre as três propostas apresentadas, a vencedora foi a empresa Polimata.

Caberá a ela serviços como: limpezas manuais e mecanizadas em locais diversos, mutirões de limpeza, limpeza de córregos, sangas e espaços públicos, remoção de resíduos, capina de meio-fio, sarjetas e bocas de lobo pluviais.

O valor do contrato é de R$ 342.638,40 e custeará 208 horas de trabalho incluindo maquinário e mão de obra. Esse recurso é federal e foi conquistado pela Defesa Civil para restabelecimento da cidade.



















Patricia Miranda