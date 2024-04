Prefeitura entrega obra de reforma da EMEI Aparecida

A Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação (Smed), entregou na tarde de segunda-feira (1º) a obra de reforma da Emei Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Bom Retiro.

Durante a obra foi feita a reforma de todas as salas de aula, cozinha e banheiros, incluindo reforma do telhado e rede elétrica da escola. A rede elétrica era monofásica e agora passou a ser trifásica. A empresa responsável pela obra foi a Koch Construções, de Eldorado do Sul e o investimento foi de R$ 450 mil.

A escola tem hoje 58 alunos (berçário e maternal) sendo que 40 deles ficam na escola em turno integral. A escola, que completou 40 anos neste mês de março, está sob a direção das professoras Viviane Santiago da Costa (diretora) e Josie Veleda (vice-diretora), que tem sua equipe formada por 20 profissionais entre professores, monitores e funcionárias.

A prefeita Angela Schuh, que participou da entrega ao lado da Secretária Municipal de Educação, Solanje Lousada, destacou todo o empenho da equipe da escola em buscar a modernização dos espaços e também o constante apoio da comunidade escolar.

CRIANÇAS – Durante o período de reforma, as crianças foram atendidas em um prédio alugado pela Prefeitura, que ficava ao lado do ESF do Bairro Tupinambá. No início deste ano, como parte do prédio ficou interditada depois das chuvaradas, passaram a ser atendidas as crianças com maior vulnerabilidade ou aquelas que as famílias não tinham com quem deixá-los. Desde o início do ano letivo, como o número de alunos estava reduzido, os demais profissionais (professores e funcionários) atuaram em outras instituições e agora retomam suas atividades na escola. A partir desta terça-feira, todos os alunos matriculados na EMEI Aparecida voltam para escola, que terá capacidade para atender a todos eles.











Fotos: Patricia Miranda

Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura Cachoeira do Sul