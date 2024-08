Prefeitura publica edital para seleção de gestores escolares

A Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação, publicou nesta quinta-feira (15 de agosto) o Edital 033/2024 que trata da avaliação e desempenho dos professores que participarão da seleção para diretores e vice-diretores das escolas municipais. O edital visa estabelecer diretrizes e regulamentar a avaliação técnica, denominada “Análise de Desempenho dos Gestores”, que atuarão nas escolas de abrangência do município.



A função para diretor escolar e vice-diretor escolar deve ser ocupada exclusivamente por servidores públicos municipais os quais estejam aptos de acordo com os requisitos exigidos por esse edital, bem como o que preconiza o Decreto 84/2024.



A inscrição deve ser feita entre 26 de agosto e 6 de setembro, das 8h às 17h, no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, localizado na Rua Moron, 1013. A prova será no dia 15 de setembro e a divulgação final dos resultados acontecerá em 7 de outubro. Não serão aceitas inscrições por via postal, e-mail, ou outro meio não previsto no edital.



PROVA: A prova será de caráter eliminatório, contendo 25 questões de múltipla escolha, contendo 4 alternativas, conforme o conteúdo programático constante no edital. Serão 5 questões de leitura e interpretação de texto, 5 questões sobre políticas educacionais e gestão escolar do Brasil, Rio Grande do Sul e Cachoeira do Sul, 10 questões de gestão pedagógica do processo de ensino/aprendizagem e 5 questões de legislação educacional.



Serão considerados aptos a participar de eleição direta, os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% de acertos. A prova terá duração de 3 horas das 14h às 17h para todos os candidatos. O local da prova será divulgado posteriormente, no site da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul.



O edital completo pode ser acessado em:



https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/diario-oficial/ver/604