Prefeitura recebe propostas para a segunda fase da Rua Coberta

A Prefeitura de Cachoeira do Sul realizou na segunda-feira (15) o recebimento das propostas para a contratação de empresa para a construção da segunda fase da Rua Coberta. Três empresas apresentaram proposta, sendo que o menor preço foi apresentado pela porto-alegrense Exponencial Engenharia Ltda (540 mil reais). O setor de Licitações da Secretaria de Administração fará a análise da proposta e enviará a planilha para avaliação do setor técnico da Secretaria do Planejamento para posterior habilitação da empresa vencedora.











Texto Eloisa Uliana

Foto: Francis Soares