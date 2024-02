Presidente da Associação Municipal dos Autistas de Cachoeira do Sul pede apoio na Câmara de Vereadores

Nesta segunda-feira, a Presidente da Associação Municipal dos Autistas de Cachoeira do Sul, Bruna Azevedo, fez um apelo emocionado na tribuna da Câmara de Vereadores. Bruna solicitou apoio aos vereadores e autoridades locais para melhorar o atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista na cidade. Ela destacou a necessidade urgente de um Centro de Atendimento em saúde para autistas, já que atualmente os moradores precisam se deslocar até Caçapava do Sul em busca de tratamento adequado.

A falta de um centro de atendimento em Cachoeira do Sul resultou na perda da oportunidade de receber um CAS, que teria capacidade para atender 1.200 pessoas mensalmente e receberia R$ 80 mil de repasse. Bruna ressaltou a importância de uma atenção especial a essa questão e pediu o apoio da comunidade e das autoridades para garantir que os autistas de Cachoeira do Sul tenham acesso a serviços de saúde de qualidade em sua própria cidade.