Prévia da inflação oficial do Brasil fica em 0,30% em julho

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), considerado a prévia da inflação oficial do Brasil, ficou em 0,30% em julho, 0,09 ponto percentual abaixo da taxa registrada no mês anterior.



Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 4,45%, acima dos 4,06% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2023, a taxa havia ficado em -0,07%.



Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em julho. A maior variação e o maior impacto positivo vieram do grupo transportes (1,12% e 0,23 ponto percentual, respectivamente), seguido por habitação (0,49% e 0,07 ponto percentual).





O grupo alimentação e bebidas teve recuo de 0,44%, após oito meses consecutivos de alta. As demais variações ficaram entre as taxas de -0,08% de vestuário e 0,33% de saúde e cuidados pessoais.



No grupo alimentação e bebidas (-0,44%), a alimentação no domicílio recuou 0,70% em julho. Contribuíram para esse resultado as quedas da cenoura (-21,60%), do tomate (-17,94%), da cebola (-7,89%) e das frutas (-2,88%). No lado das altas, destacam-se o leite longa vida (2,58%) e o café moído (2,54%).



O grupo habitação (0,49%) foi influenciado principalmente pela energia elétrica residencial (1,20% e 0,05 ponto percentual). Em transportes (1,12% e 0,23 ponto percentual), as passagens aéreas subiram 19,21% e contribuíram com 0,12 ponto percentual no índice de julho. Em relação aos combustíveis (1,39%), gasolina (1,43%), etanol (1,78%) e óleo diesel (0,09%) tiveram alta, enquanto gás veicular (-0,25%) registrou queda de preços.