Primeira Blitz da Expocande 2024 será neste sábado

Candelária está em contagem regressiva para a 11ª Exposição Industrial, Comercial, Serviços e Agronegócios de Candelária (Expocande), que acontece de 30 de abril a 5 de maio no Parque Municipal de Eventos Itamar Vezentini. Serão seis dias de muita alegria, música, boa gastronomia, negócios e entretenimento. E para entrar no clima da feira, neste sábado, 13, acontece a primeira Blitz da Expocande 2024, das 9 às 11 horas. O evento levará música e diversão para a Rua Coberta do município, a ação também terá venda de ingressos para o show nacional com a dupla Thaeme e Thiago e o tradicional “adesivaço”, que vai sortear prêmios, incluindo ingressos para o show com acesso ao camarim.

“Convidamos a toda comunidade candelariense para participar da Blitz Expocande, será um momento de descontração, com muita música. Quem fizer a adesivação do veículo, vai concorrer a ingressos com acesso ao camarim do show nacional”, destacou o presidente da festa, Jorge Mallmann. A ação contará com a presença das soberanas do município, a Rainha Bruna Flores Steil, e as Princesas, Isabel Bohrer e Paula Carulina Butzge.

Expocande 2024: A Expocande 2024 conta com o patrocínio da Corsan e Aegea: Juntas. Nossa Natureza movimenta o Rio Grande, Sicredi, JTI, Sinditabaco, BRDE e Ponto Com, com apoio da Prefeitura Municipal de Candelária, Câmara de Vereadores e Associação do Comércio Indústria de Candelária (ACI). Já o projeto cultural conta com o estímulo da Lei Federal de Incentivo à Cultura e com o patrocínio de Afubra e Botucaraí Alimentos. É uma realização da Associação Cultural de Candelária Érico Veríssimo (ACCEV) e do Ministério da Cultura – Governo Federal – União e Reconstrução.