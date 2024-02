Primeira morte por dengue em 2024 no RS é confirmada; paciente é uma mulher de 71 anos

A Secretaria de Saúde do RS confirmou nesta segunda-feira (5) a primeira morte por dengue do ano no estado. Segundo a pasta, a paciente é uma mulher de 71 anos, moradora de Tenente Portela, no Noroeste do estado, que tinha doença pré-existentes.

Ela morreu em 31 de janeiro e a confirmação da causa foi na última segunda, 06.

O estado já tem mais de 2,3 mil casos confirmados desde o início do ano. Em 2023, foram 54 pessoas mortas pela doença.

A secretaria reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas, que são:

febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias, dor retro-orbital (atrás dos olhos)

dor de cabeça

dor no corpo

dor nas articulações

mal-estar geral

náusea

vômito

diarreia

manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira

Medidas de prevenção à proliferação e circulação do Aedes, com a limpeza e revisão das áreas internas e externas das residências e eliminação dos objetos com água parada são ações que impedem o mosquito de nascer, cortando o ciclo de vida na fase aquática. O uso de repelente também é recomendado para maior proteção individual contra o Aedes aegypti.