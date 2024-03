Primeiro dia de março terá sol em todo o Rio Grande do Sul

O primeiro dia de março no Rio Grande do Sul terá a presença do sol em todas as regiões. Apesar de acompanhado por nuvens em todas as localidades. Algumas áreas devem ter momentos de maior nebulosidade. Há chance de chuva típica de verão muito localizada no período da tarde em pontos, em especial, do Noroeste e do Norte do estado, mas em poucos locais. Uma massa de ar quente persiste sobre o território gaúcho e o mês começa com temperatura elevada, acima da média histórica mensal, em mais uma tarde de calor para os gaúchos.

Cachoeira do Sul – 🌤Sol com muitas nuvens ❄20ºC ☀33ºC ☔0.1mm 💨6 Km/h⬇

Março marca a transição do verão para o outono e os dias ainda têm mais características da estação quente. É o primeiro mês do chamado outono meteorológico, compreendido pelo trimestre de março a maio, mas pelo critério astronômico o outono somente tem início no dia 20.

Uma vez que as características climáticas do mês ainda são mais próximas do verão do que do outono, os dias de calor e as pancadas de chuva passageiras e localizadas são comuns, mas à medida que o mês se aproxima do fim cresce o número de dias com a temperatura mais agradável, e às vezes até com frio durante a madrugada e cedo da manhã. Em Porto Alegre, a temperatura mínima média histórica de março (série 1991-2020) é de 19,5ºC e a temperatura máxima média de 29,2ºC, quase 2ºC inferior à média máxima de janeiro.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul

Ausentes: 16°C / 27°C

Vacaria: 17°C / 29°C

Alegrete: 22°C / 32°C

Rio Grande: 23°C / 29°C

Santa Cruz: 21°C / 32°C

Fonte: MetSul Metereologia

Foto: Arquivo