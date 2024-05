Primeiro lote de restituição do Imposto de Renda deste ano pagará R$ 1,1 bilhão a contribuintes gaúchos

O primeiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2024, que será pago no dia 31 deste mês, terá mais de R$ 1,1 bilhão somente para contribuintes do Rio Grande do Sul. Nesse lote, estão incluídas as restituições de cerca de 900 mil gaúchos.



De acordo com o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a medida, que supera as estimativas, foi possível a partir de mudanças no sistema que viabilizaram o fechamento do primeiro lote apenas no dia 15 de maio, ao invés do dia 10. Com isso, foi possível a ampliação do número de contribuintes beneficiados.





Priorizar a restituição aos contribuintes gaúchos é uma das medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no pacote de reconstrução do Estado, atingido pela maior catástrofe natural da sua história.



Confira abaixo as datas de pagamento de todos os lotes de restituição do IRPF 2024, ano-base 2023:



Lote Data Prioridade

1º 31/05/2024 Lei nº 9.250/95

2º 28/06/2024 Lei nº 9.250/95

3º 31/07/2024

4º 30/08/2024

5º 30/09/2024

1º Lote Residual 31/10/2024

2º Lote Residual 29/11/2024

3º Lote Residual 31/12/2024

4º Lote Residual 31/01/2025

5º Lote Residual 28/02/2025















O Sul