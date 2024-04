Prisão de Indivíduo por Porte de Arma em Cachoeira do Sul

Na madrugada do último sábado (13/4), o 35º Batalhão de Polícia Militar agiu com prontidão ao realizar a prisão de um indivíduo suspeito de porte ilegal de arma no bairro Mauá, em Cachoeira do Sul.

A ação foi desencadeada após o recebimento de denúncias através do número de emergência 190, relatando a presença de um indivíduo armado circulando em um veículo pela região central da cidade. Rapidamente, as equipes policiais iniciaram as buscas, conseguindo localizar o veículo mencionado.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor tentou empreender fuga, mas foi interceptado após uma breve perseguição pelas ruas da cidade. Durante a abordagem, foram encontrados em posse do suspeito um revólver calibre 357, 18 munições do mesmo calibre, uma touca ninja, um coldre de pano e um celular.

Diante das evidências, o indivíduo, de 55 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. A ação rápida e eficaz das autoridades demonstra o compromisso com a segurança da comunidade.

Fonte: Assessoria de comunicação 35°BPM