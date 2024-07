Professores universitários morrem durante assalto em hotel no Interior gaúcho. Saiba quem eram

Um assalto a hotel em Mato Castelhano (Norte gaúcho) na madrugada dessa quinta-feira (25) resultou na morte dos professores Fabiano de Oliveira Fortes, 46 anos, e Felipe Turchetto, de 35, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Eles foram baleados ao retornar ao estabelecimento, onde uma dupla de criminosos havia rendido a proprietária, funcionários e hóspedes – incluindo alunos da instituição.



De acordo com o delegado Diogo Ferreira, responsável pela investigação, os indivíduos se registraram em um dos quartos. Por volta da 1h30min, desceram ao térreo do prédio, onde anunciaram o roubo a quem estava no hall e restaurante.



As vítimas foram então imobilizadas com lacres nos pés e mãos, antes de terem tomados dinheiro, celulares e outros pertences. Também houve tentativa de transferências bancárias por aplicativos bancários, sem sucesso.



Uma das vítimas conseguiu se soltar e avançou sobre um dos criminosos, mas acabou atingida por tiros. Teria sido nesse momento que os dois professores, deparando com a cena inesperada, acabaram também alvejados.



Os assaltantes fugiram. Conforme informações preliminares, eles utilizavam um automóvel roubado e com placas clonadas. Até o fim da noite, eles ainda não haviam sido identificados ou localizados. Equipes da Brigada Militar e Polícia Civil realizam buscas na região.





Comoção



Formados pela UFSM e doutores em Engenharia Florestal, os professores acompanhavam um grupo de 15 estudantes de Engenharia Florestal em mais uma das costumeiras visita de campo da turma a uma área de vegetação no município. Fabiano lecionava na Universidade há 16 anos e Felipe desde janeiro.



O duplo latrocínio causou comoção entre a comunidade acadêmica, inclusive ao envolver dois profissionais admirados entre colegas e alunos, inclusive pela intensa dedicação a atividades de ensino e pesquisa. A Universidade Federal de Santa Maria declarou luto oficial de um dia.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), do qual eram membros, emitiu nota de pesar. A Sociedade Santamariense dos Engenheiros Florestais (Sosef) fez o mesmo: “Além de grandes educadores, eram grandes amigos e uma inspiração para os alunos”. Também houve manifestação por parte do Sedufsm, o sindicato dos professores da instituição de ensino superior.















O Sul