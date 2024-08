Programa SOS Esporte, voltado à recuperação de espaços esportivos, tem inscrições prorrogadas no Rio Grande do Sul

Estão prorrogadas as inscrições para participação no programa SOS Esporte no Rio Grande do Sul. O novo prazo se encerra às 16h59min do dia 5 de setembro.



A iniciativa da Secretaria do Esporte e Lazer selecionará projetos de federações esportivas que tenham tido a estrutura utilizada ou o projeto afetado pelos eventos climáticos previstos no Decreto Estadual nº 57.596 de 1º de maio de 2024. Por meio das federações, a SEL reestruturará as modalidades esportivas e recuperará espaços, equipamentos e a capacidade de execução de projetos.



Os proponentes poderão apresentar projetos visando à recomposição de estruturas, bens e equipamentos que sofreram perdas decorrentes das enchentes no Estado e que estejam diretamente relacionados à continuidade da execução dos programas esportivos. Cada proponente poderá inscrever um projeto com limite de até R$ 150 mil. O valor total disponível para o edital é de R$ 2 milhões, com recursos oriundos da Lei Pelé.



Os projetos deverão ser cadastrados, exclusivamente, pelo e-mail convenioseparcerias@esporte.rs.gov.br.