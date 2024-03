Programa Turismo Rural retoma atividades de qualificação de 2024

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, representada pela turismóloga Livia Lima, participou, em parceria com os produtores rurais e artesãos, do módulo Educação Ambiental do Programa Turismo Rural do Senar RS, ministrado pela instrutora Lucimara Corvello. nos dias 11 e 12 de março, nas instalações do Sindicato Rural.



O módulo trabalhou as relações do homem com o meio ambiente, a biodiversidade, a questão dos agrotóxicos e as condutas corretas que os seres humanos já praticam e as que devem ser incorporadas ao dia a dia para colaborar na redução de consumos e de produção de rejeitos, bem como na importância de se disseminar as informações.



Práticas foram executadas como a fabricação de repelentes naturais e produtos de limpeza com utilização otimizada dos ingredientes.

O próximo módulo, Cozinha Rural, está agendado para os dias 15, 16 e 17 de abril, com a instrutora Claudiana Y Castro.

Texto de responsabilidade de Adrine Zigulich Martins

Fotos Divulgação

Assessoria de Imprensa

Prefeitura de Cachoeira do Sul