Progressistas Revela Nominata de Pré-candidatos para Eleições Municipais

O Partido Progressistas (PP) de Cachoeira do Sul, sob a liderança do presidente Nathan Athaides, divulgou a lista oficial dos pré-candidatos que disputarão uma vaga no legislativo municipal nas próximas eleições. A lista inclui novos filiados ao partido, como o vereador Kader Saleh (anteriormente no PL), o ex-vereador Luis Fernando Alves de Godoi (ex-Republicanos) e o Coronel Francisco, ex-presidente da Fenarroz e candidato a deputado estadual em 2022.

Notavelmente ausente da lista, o ex-prefeito José Otávio Germano havia sido objeto de especulações nos bastidores políticos locais, inclusive dentro do próprio partido. Fontes próximas a Germano indicaram sua intenção de concorrer a um cargo legislativo nas próximas eleições.

Além disso, há rumores de que a atual prefeita de Cachoeira do Sul, Angela Schuh, não se candidatará nas próximas eleições, o que aumenta a especulação em torno do ex-prefeito Pipa Germanos para ocupar uma posição majoritária ou de vice na chapa.



A lista de pré-candidatos divulgada pelo PP inclui:



Homens:

Kader Saleh Itamar Luz Augusto César Alex Quinheca (Sapo) Cantarelli Coronel Francisco Dilon Junior Diácono José Eloi Élcio Cassol Moacir Quintana Michel Matos Luis Fernando Godoy Regis Devilla



Mulheres: