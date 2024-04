Projeto “CAO na Estrada : MPRS chega à Cachoeira, em parceria com a Coordenadoria da Mulher e CREAS

No dia 16 de abril, o auditório do Sicredi será palco para a recepção do Projeto ‘CAO Na Estrada’, promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul através do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (CAOEVCM). A chegada deste projeto ao município foi fruto da parceria entre o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, com o objetivo de capacitar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher.

O evento contará com a participação da representação da rede dos municípios de Novo Cabrais, Cerro Branco, Rio Pardo, Pantano Grande e Restinga Seca, sendo o convite direcionado aos serviços da rede de atendimento à mulher. “Receber o projeto em nosso município é de extrema importância, fortalecendo nossa rede”, destaca Elisandra Martins, coordenadora de políticas públicas para a mulher. “Esta capacitação é de grande relevância para nossos serviços e para a rede como um todo”, complementa Danniela Sobrosa, assistente social e coordenadora do CREAS.

A capacitação será conduzida pela coordenadora do CAOEVCM e coordenadora-geral do Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (GEPEVID), promotora Ivana Machado Moraes Battaglin, e pela psicóloga forense Karen Netto, parceira do projeto.



PROGRAMAÇÃO:



9h – abertura do evento

9h30min – Palestra “Atuação em rede com perspectiva de gênero para a proteção dos direitos das mulheres”

11h30min – Debates e perguntas

13h30min – Palestra “Formulário Nacional de Avaliação de Risco e sua aplicação pela Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”

15h – Oficinas e debates – articulação em rede para o enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas

16h30min – encerramento













Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Cachoeira do Sul

Texto: Adrine Zigulich Martins