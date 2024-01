O vestibular para o curso de Licenciatura em Matemática, oferecido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) na modalidade semipresencial, com 35 vagas disponíveis e um total de 42 inscrições, acontecerá dia 28 de janeiro.

A realização da prova começará às 8h30min, na sede da UAB, sala 2, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 342, acima da Loja Lebes.

Os candidatos deverão estar no local 30 minutos antes do início das provas, conforme estabelecido no Edital.