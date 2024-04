PSDB de Cachoeira do Sul faz mega evento de lançamento de pré-candidaturas

Na noite de sexta-feira, 12 de abril, o PSDB de Cachoeira do Sul realizou um jantar para apresentar sua lista de pré-candidatos a vereadores para as eleições deste ano. Evento lotou o CTG Os Gaudérios, publico presente ficou em torno de 450 pessoas, e contou com a presença da sercretária estadual adjunta de obras, Zilá Breitenbach.

Entre os 16 nomes anunciados, destacam-se dois vereadores atualmente em exercício: Magaiver Dias e Marcelinho da Empresa, este último que recentemente migrou do PP para o PSDB durante a janela partidária.

A liderança do partido está sob responsabilidade de Leandro Balardin, pré-candidato ao cargo de prefeito e que tem se destacado nas pesquisas de opinião realizadas na cidade.





Confira abaixo a lista completa dos pré-candidatos do PSDB:



Andréa Santos de Castro, 44 anos, Agricultora Familiar e Feirante, residente do Piquiri; Juliana Spolidoro, 32 anos, Fisioterapeuta Pélvica e Educadora Sexual e Emocional com foco na prevenção ao abuso, defensora das Mulheres e Crianças; Mariana Bortolaso, 47 anos, Enfermeira e Servidora Pública Municipal, Especialista em Saúde Pública; Sandra Sartório, 66 anos, Professora aposentada do Estado, envolvida em ações sociais, ex-diretora Administrativa da SMED; Sherazade Salomão Lopes, 18 anos, Estudante de Letras, Jovem Liderança, ex-vereadora estudantil em 2023, membro do Clube Literário da Cidade; Magaiver Dias, 34 anos, Jornalista, Vereador em primeiro mandato, Ex-presidente mais Jovem da Câmara, Formado em Gestão Pública pela Uninter, Líder de Causas Sociais junto à população; Marcelinho da Empresa, 45 anos, Vereador em terceiro mandato e profissional do ramo de Transporte; Leandro Fogão, 53 anos, Empresário no Comércio e Prestação de Serviços, Líder Comunitário; Cristiano Leivas “Miúdo Leivas”, 43 anos, Empresário do ramo madeireiro, Líder Comunitário, Ativista rural e de Projetos Sociais; Ricardo Machado, 40 anos, Fisioterapeuta e Educador Físico, Triatleta, Defensor do Esporte e Causas Comunitárias; Vagner Santos de Loreto, 34 anos, Encarregado de empresa de serviços, defensor do meio rural; Fernando do Âncoradouro, 51 anos, Empresário, Líder Comunitário e de Causas Sociais; Evaldo Moraes, 46 anos, Comerciário e Líder Comunitário; Nego G, 36 anos, Eletricista na Celetro, Líder Comunitário, de Projetos Sociais e ativista pela Negritude; Dr. Adelar Breitenbach, 56 anos, Médico Oftalmologista, Liderança Comunitária atuante em movimentos Sociais, Políticos e Solidários; Daniel Lopes “Tuti”, 36 anos, Vendedor e Líder Comunitário.









Foto: Divulgação PSDB