Quantos pontos foram necessários para avançar às oitavas de final na Libertadores em 2023

O início de Libertadores do Grêmio não saiu como o planejado. Depois de perder para o The Strongest, por 2 a 0, na altitude de La Paz, o Tricolor foi superado pelo Huachipato, também por 2 a 0, na Arena.

Com os dois resultados, o time do técnico Renato Portaluppi vive situação complicada, sendo o lanterna — e o único a não pontuar — no Grupo C da competição continental.

A boa notícia é que o Grêmio ainda depende apenas de si para se classificar às oitavas. Na sequência, os gremistas têm dois jogos fora de casa, contra Estudiantes e Huachipato, seguido de duas partidas como mandante, diante de Estudiantes e The Strongest.

Na Libertadores passada, o melhor segundo colocado, o Bolívar, somou 12 pontos, número que ainda pode ser alcançado pelo Tricolor com uma campanha de 100% de aproveitamento nas quatro rodadas restantes.

O pior foi o Deportivo Pereira, com oito pontos. Para chegar ao número atingido pelos colombianos, será necessário reagir e subir o aproveitamento para 66,6%. Ou seja, duas vitórias e dois empates nos quatro jogos restantes.



Os segundos colocados na Libertadores de 2023:



Bolívar — 12 pontos

Flamengo — 11 pontos

Nacional — 11 pontos

Argentinos Juniors — 11 pontos

Atlético-MG — 10 pontos

River Plate — 10 pontos

Atlético Nacional — 10 pontos

Deportivo Pereira — 8 pontos









Fonte: GZH