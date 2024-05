Quarta carreta com doações vindas do Uruguai chega no RS

A quarta carreta de doações vindas do Uruguai para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul foi desembaraçada pela Inspetoria da Receita Federal Brasileira, nesta quarta-feira.

Entre os produtos enviados estão fraldas, roupas, cadeiras, alimentos não perecíveis, kit de limpeza, sapatos, água mineral. Para a salvaguardar a carga, os servidores do Chuí e de Rio Grande conduziram as mercadorias até a cidade do Rio Grande onde entregaram para a Defesa Civil.

Já a Alfândega do Porto do Rio Grande doou 59.904 unidades de conserva de frutas enlatadas à Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul.

O transporte da carga, no valor de R$ 290.534,00, foi realizado pela Cooperativa de Transportadores Autônomos Rodoviários de Cargas do Rio Grande. Para garantir a segurança dela, servidores da Alfândega do Porto do Rio Grande escoltaram o caminhão até a Capital. As conservas de frutas foram apreendidas em dezembro de 2023.















Correio do Povo