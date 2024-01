Quarta-feira com Projeto Guarda-vidas Mirim na Praia Nova

O 6º Batalhão de Bombeiro Militar realizará nesta quarta-feira (22), um evento de conscientização sobre os cuidados com a água, direcionado às crianças do município. A iniciativa acontecerá na Praia Nova, em dois horários, às 10h e às 15h, proporcionando atividades e brincadeiras com foco na prevenção e segurança na praia. O projeto tem vagas limitadas, sendo destinada a crianças com idade entre 6 e 12 anos. As inscrições para o evento serão realizadas no local até 30 minutos antes do início de cada sessão.