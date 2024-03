Quarta-feira de sol no RS terá friozinho no amanhecer e calor à tarde

Um sistema de alta pressão atmosférica no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, irá propiciar mais de um dia de sol e grande amplitude térmica. No começo da manhã não se afasta nevoeiro esparso.

A temperatura mínima deverá ficar ao redor e inferior a 10°C em pontos de maior altitude da Metade Norte. A mínima será de 9ºC em São José dos Ausentes e 12ºC em Vacaria.

Durante a tarde o tempo fica ensolarado e as temperaturas sobem gradativamente. A máxima deve chegar a 33ºC em Santa Rosa e 31ºC em Uruguaiana. No fim do dia, o vento se intensifica com rajadas fracas a moderadas que promovem refresco à noite.

Em Porto Alegre, faz sol e as temperaturas variam entre 18ºC e 29ºC.

Mínimas e máximas pelo RS:



Cachoeira do Sul 14ºC / 30ºC



Caxias do Sul 14ºC / 25ºC

Rio Grande 21ºC / 24ºC

Santa Maria 16ºC / 30ºC

Alegrete 16ºC / 28ºC







Fonte: MetSul Metereologia