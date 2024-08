Quarta-feira será de calor no RS

Nos próximos dias os gaúchos vão passar por um verdadeiro teste de imunidade com acentuada queda na temperatura. Nesta quarta-feira o Rio Grande do Sul terá o retorno do calor intenso com temperatura muito acima da média para agosto em diversas cidades, especialmente da Metade Norte. Entretanto, esse período de calor será curto.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 16° e 28° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



A chegada de uma alta polar após a passagem de uma frente fria de quinta para sexta fará a temperatura despencar em até 20°C. As tardes de sexta e do fim de semana serão típicas de inverno e não bastasse os baixos registros nos termômetros, sob efeito do vento gelado de sul associado a umidade e instabilidade que ocorrerá, a sensação térmica será ainda menor ao ar livre. Portanto, o “tira e bota casaco” seguirá!



Na quarta, há risco eventos de chuva forte a torrencial com temporais de raios, vento e granizo nos municípios próximos à fronteira com o Uruguai devido ao choque entre a frente quente e a instabilidade que paira hoje sobre o Estado. Por outro lado, na Metade Norte do território gaúcho o tempo abre e a temperatura dá um salto com máximas em torno de 30°C. A fumaça presente na atmosfera do Estado desde a semana passada, oriunda das queimadas na Amazônia, deve se intensificar nas cidades onde houver bastante calor.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira:



Bagé 14ºC / 25ºC

Caxias do Sul 16ºC / 29ºC

Cruz Alta 20ºC / 29ºC

Porto Alegre 18ºC / 29ºC

Rio Grande 15ºC / 18ºC

Torres 17ºC / 21ºC