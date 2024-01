Quarta-feira será de sol e tempo firme em Cachoeira

A quarta-feira no Rio Grande do Sul será de tempo firme no Oeste, no Centro no Sul do Estado. No Noroeste, no Norte e no Nordeste, o sol aparece, mas a instabilidade avança e existe possibilidade de chuva.

Cachoeira do Sul – ⛅️Sol com algumas nuvens ❄14ºC ☀29ºC 🌂0.1mm 💨7 Km/h⬇️

Conforme a MetSul, pela manhã, a precipitação surge de maneira menos intensa, entretanto chove forte com risco de temporal no período da tarde.

No Litoral Norte, a expectativa é de pancadas mais intensas e um volume maior de chuva. A temperatura segue agradável e o vento Leste persiste, por vezes com rajadas. Em Porto Alegre, o sol aparece, mas com possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 18ºC e a máxima, de 27ºC.

Mínimas e máximas pelo RS: