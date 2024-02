Quarta-feira terá temperatura agradável e chuva isolada no RS

Uma massa de ar mais frio associada a um centro de alta pressão de 1.024 no Rio da Prata proporciona um dia de temperatura muito agradável para fevereiro no Rio Grande do Sul nesta quarta. Faz frio cedo em pontos da Campanha e da fronteira com o Uruguai.

Cachoeira do Sul🌤Sol com algumas nuvens ❄14ºC ☀29ºC ☔0.0mm 💨10 Km/h⬇

Conforme a MetSul, à tarde, temperatura baixa para a época do ano pelo ar frio e a instabilidade. O sol aparece com nuvens em grande parte do estado, mas no Norte e no Noroeste ainda pode chover em parte do dia.

Na Serra e nos Aparados, assim como em áreas mais ao Norte da costa, a nebulosidade predomina com chuva e garoa até meados da tarde. Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 19ºC e 27ºC.

Confira as mínimas e máximas em algumas das cidades do Estado: