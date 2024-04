Quem são os brasileiros mais ricos do mundo em 2024

Divulgada anualmente pela revista norte-americana de economia e negócios Forbes, a lista das pessoas mais ricas do mundo de 2024 conta com os nomes de 69 brasileiros. O ranking apresenta quem são os empresários com patrimônios líquidos superiores a US$ 1 bilhão cada.

A publicação atualiza o ranking diariamente, segundo mudanças nas empresas, ações e posses regidas pelos bilionários. Nos casos de pessoas em que renda atrelada a uma empresa privada seja de pelo menos 20% da sua fortuna total, o valor daquela empresa será ajustado conforme o nicho de mercado específico, segundo informado pela revista. O ranking usa dados da FactSet Research Systems.







As pessoas mais ricas do mundo em 2024



No início de abril, foi divulgada a lista atualizada para 2024. Os 10 mais ricos são bilionários da França, dos Estados Unidos e da Rússia, e compreendem indústrias, desde artigos de luxo até tecnologia, transporte e comunicação. Confira abaixo o ranking dos 10 brasileiros listados entres as pessoas mais ricas do mundo neste ano.



1. Eduardo Saverin: US$ 28 bilhões



Cofundador do Facebook com seu ex-colega de Harvard, Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, 42 anos, ocupa a 60ª posição do ranking global. Conforme a lista da Forbes, ele tem um patrimônio líquido de US$ 28 bilhões, um crescimento de mais de 100% em comparação com 2023, quando era de US$ 10,2 bilhões.



2. Vicky Safra e família: US$ 20,6 bilhões



Vicky Safra e seus quatro filhos ocupam a 94ª posição na lista. A fortuna deles, avaliada em US$ 20,6 bilhões, foi herdada do banqueiro Joseph Safra, falecido em dezembro de 2020. Jacob Safra, 49, é o filho mais velho. Ele comanda o banco suíço J. Safra Sarasin, o Safra National Bank, de Nova York, e o patrimônio imobiliário internacional da família. Já David Safra, 40, está à frente do Banco Safra no Brasil e as propriedades imobiliárias brasileiras do Grupo J. Safra.



3. Jorge Paulo Lemann e família: US$ 16,4 bilhões



Acionista controlador da Anheuser-Busch InBev e sócio na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede canadense de cafés Tim Hortons, Jorge Paulo Lemann ocupa a 113ª posição global. O patrimônio acumulado é de US$ 16,4 bilhões.



4. Marcel Herrmann Telles e família: US$ 10,9 bilhões



Cofundador da empresa 3G Capital e acionista da Anheuser-Busch InBev, Marcel Herrmann Telles e sua família acumulam um patrimônio de US$ 10,9 bilhões. Eles ocupam a 195ª posição do ranking mundial.



5. Carlos Alberto Sicupira e família: US$ 8,9 bilhões



Com patrimônio acumulado de US$ 8,9 bilhões, Carlos “Beto” Sicupira se encontra na 278ª posição do ranking mundial. Ele detém 3% de participação na Anheuser-Busch InBev e é sócio de Jorge Paulo Lemann e Marcel Herrmann Telles na Restaurant Brands International.



6. Fernando Roberto Moreira Salles: US$ 7,6 bilhões



Fernando Roberto Moreira Salles tem uma fortuna de US$ 7,6 bilhões e ocupa a 344ª posição da lista da Forbes. Ele é filho do fundador do antigo Unibanco, Walther Moreira Salles. Ele e seus três irmãos também possuem participação na CBMM, maior fornecedora mundial do mineral nióbio.



7. Pedro Moreira Salles: US$ 7,1 bilhões



Com fortuna de US$ 7,1 bilhões, Pedro Moreira Salles ocupa a 385º colocação no ranking mundial. Ele é irmão do sexto mais rico, Fernando Roberto Moreira Salles e copresidente da Cambuhy, empresa de private equity que fundou em 2011 com outros três financiadores.



8. André Esteves: US$ 6,6 bilhões



Com fortuna de US$ 6,6 bilhões, André Esteves aparece na 417º posição mundial. De acordo com a Forbes, ele foi acusado de obstrução da justiça durante a Operação Lava Jato, e ficou preso por quase três semanas em 2015. Em dezembro de 2018, Esteves foi absolvido das acusações de corrupção e retornou ao BTG como um dos sócios controladores.



9. Alexandre Behring: US$ 6,3 bilhões



Ocupando a 453ª posição do ranking mundial, Alexandre Behring tem o patrimônio acumulado de US$ 6,3 bilhões. Ele é sócio-gerente da 3G Capital e copresidente da Restaurant Brands International. Ele figura no ranking dos mais ricos da Forbes desde 2020.



10. Miguel Krigsner: US$ 5,7 bilhões



Miguel Krigsner tem uma fortuna de US$ 5,7 bilhões. No ranking mundial da Forbes ele aparece na 522ª posição. O empresário é fundador do Grupo Boticário e detém cerca de 80% do negócio. Nascido em La Paz, na Bolívia, em 1950, ele veio para o Brasil com os pais em 1961.