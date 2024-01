Quem são os destaques da seleção brasileira pré-olímpica

Endrick, do Palmeiras, e John Kennedy, Fluminense, são armas poderosas para o ataque brasileiro no Pré-Olímpico.Cesar Greco/Palmeiras e Mailson Santana / Fluminense FC

O futuro da seleção brasileira entra em campo amanhã terça-feira (23) pelo Pré-Olímpico. Os 23 jogadores desembarcaram há cinco dias, na Venezuela, para a disputa de duas vagas nas Olimpíadas de Paris neste ano.

Desde que o técnico Ramon Menezes divulgou a lista de convocados, oito jogadores precisaram ser trocados, sete por não liberação dos clubes e um por lesão, o lateral Matheus Dias, do Inter. O goleiro Andrew, os laterais Vinícius Tobias, Luan Cândido e Patryck; os zagueiros Kaiky Fernandes e Robert Renan (recém contratado pelo Inter) foram as demais baixas).

Craques em 2023

Há grande expectativa da seleção brasileira é para John Kennedy e Endrick, que tendem a formar a dupla de ataque titular, conforme o indicativo dos treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os dois jogadores foram protagonistas nos principais títulos do futebol brasileiro no ano passado: a Libertadores do Fluminense e o Brasileirão do Palmeiras.

Em 2023, inclusive, Endrick se tornou o quarto atleta mais jovem a ser convocado para a Seleção principal. O atacante já está vendido ao Real Madrid, mas deve se transferir somente em julho de 2024, quando completa 18 anos. Já John Kennedy, aos 21 anos, saiu do banco para marcar o gol da taça para o Fluminense diante do Boca Juniors, na prorrogação, e se tornou o herói da conquista.

Representantes da dupla Gre-Nal

Grêmio e Inter estão representados no torneio pelo volante Ronald e pelo meia Mauricio. Ronald conquistou o título Pan-Americano com a seleção brasileira em novembro do ano passado e já estava na lista inicial de Ramon Menezes para o Pré-Olímpico. Já Mauricio entrou na vaga de Danilo, que não foi liberado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.

Ronald, do Grêmio, e Mauricio, do Inter, representam o Rio Grande do Sul na competição.Renan Jardim / Grêmio FBPA e Ricardo Duarte / Inter

Jogadores da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico

Goleiros — Mycael (Athletico-PR), Kaique (Palmeiras) e Matheus Donelli (Corinthians)

Mycael (Athletico-PR), Kaique (Palmeiras) e Matheus Donelli (Corinthians) Laterais — Kaiki Bruno (Cruzeiro), Khellven (CSKA) e Rikelme (Cuiabá)

Kaiki Bruno (Cruzeiro), Khellven (CSKA) e Rikelme (Cuiabá) Zagueiros — Arthur Chaves (Académico de Viseu), Michel (Palmeiras), Luan Patrick (Athletico-PR) e Lucas Fasson (Lokomotiv)

Arthur Chaves (Académico de Viseu), Michel (Palmeiras), Luan Patrick (Athletico-PR) e Lucas Fasson (Lokomotiv) Meio-campistas — Ronald (Grêmio), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Gomes (Coritiba), Mauricio (Inter), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), e Gabriel Pirani (DC United)

Ronald (Grêmio), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Gomes (Coritiba), Mauricio (Inter), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), e Gabriel Pirani (DC United) Atacantes — Marquinhos (Nantes), Giovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians)

Como funciona o Pré-Olímpico

A competição é disputada nas cidades venezuelanas de Caracas, Valencia e Barquisimeto. As cinco seleções de cada grupo jogam todas contra todas, em turno único. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para o quadrangular final. Ao final, os dois times mais bem posicionados ficam com as vagas para a Olimpíada, e o líder é declarado campeão do Pré-Olímpico.

A seleção brasileira está no Grupo A, com a anfitriã Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. No Grupo B, estão Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru. Os jogos do Grupo A na primeira fase são todos no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas.

A provável escalação do Brasil para a estreia tem Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick. Antes de viajar para a Venezuela, Ramon Menezes testou a improvisação de Marlon Gomes na lateral direita, no lugar de Khellven, Alexsander na lateral-esquerda, onde ele já atuou no Fluminense, substituindo Kaiki Bruno, e o atacante Gabriel Pec na vaga do meia Mauricio.

Jogos da seleção brasileira no Pré-Olímpico

Fase classificatória

Bolívia x Brasil – Terça-feira (23), às 17h – Estádio Brigido Iriarte, em Caracas

Brasil x Colômbia – Sexta-feira (26), às 20h – Estádio Brigido Iriarte, em Caracas

Brasil x Equador – Segunda-feira (29), às 17h, Estádio Brigido Iriarte, em Caracas

Venezuela x Brasil – Quinta-feira (1º), às 20h, Estádio Brigido Iriarte, em Caracas

*O Brasil folgou na primeira rodada