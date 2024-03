Quem são os possíveis adversários do Inter no sorteio da Copa Sul-Americana

O Inter espera a noite da próxima segunda-feira para conhecer os três adversários que completarão o seu grupo na Copa Sul-Americana. O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. O evento, no qual também acontece o sorteio da Copa Libertadores, terá transmissão pelos canais ESPN e, no streaming, pelo Star+ e Paramount+.

Pelo menos nessa primeira etapa com a participação colorada, equipes de maior tradição que também estão na competição não cruzarão o caminho vermelho e branco. São os casos, por exemplo, de Boca Juniors e Racing. Da mesma forma, como o regulamento prevê que dois clubes do mesmo país não podem estar na mesma chave, os demais brasileiros – Fortaleza, Bragantino e Cuiabá – só poderão enfrentar o Inter em eventuais duelos posteriores. Os demais representantes do Brasil (Athletico-PR, Corinthians e Cruzeiro) estão no mesmo pote colorado no sorteio e, portanto, também não teriam como ser adversários.

A Conmebol estabelece como critério para a divisão dos quatro potes o ranking da entidade. Desta forma, já é possível dividir como estarão separadas as equipes no sorteio de segunda-feira:

POTE 1: Boca Juniors (ARG), Athletico-PR, Inter, Racing (ARG), Corinthians, Defensa Y Justicia (ARG), Cruzeiro e Lanús (ARG).

POTE 2: Fortaleza, Argentino Juniors (ARG), Independiente Medellín (COL), Delfín (EQU), Unión La Calera (CHI), Danúbio (URU), Metropolitanos (VEN) e Always Ready (BOL).

POTE 3: Coquimbo Unido (CHI), Universidad Católica (EQU), César Vallejo (PER), Sportivo Luqueño (PAR), Cuiabá, Nacional Potosí (BOL), Belgrano (ARG) e Racing (URU).

POTE 4: Sportivo Ameliano (PAR), Real Tomayapo (BOL), Alianza (COL), Deportivo Garcilaso (PER), Rayo Zuliano (VEN), Bragantino, Nacional (PAR) e Sportivo Trinidense (PAR).

Na fase de grupo, os times jogam entre si partidas de ida e volta. Seguem na competição os dois primeiros de cada chave. No entanto, quem se classificar em primeiro lugar avança direto às oitavas de final, enquanto aqueles que ficarem em segundo lugar disputarão play-offs com aquelas equipes que forem eliminadas da Copa Libertadores da fase de grupos, mas que ficarem no terceiro lugar em suas respectivas chaves.

