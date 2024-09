Quinta-feira começa com céu encoberto em todo o Rio Grande do Sul

A quinta-feira, 5, deve começar com muitas nuvens no Rio Grande do Sul com céu nublado ou encoberto na maioria das localidades. Pode, inclusive, chover nas primeiras horas do dia em cidades do Norte e do Nordeste do estado. No decorrer do dia, entretanto, a cobertura de nuvens entra em diminuição e o sol aparece. Por isso, o tempo estará mais aberto à tarde. O ar frio e de alta pressão atmosférica que cobre o Rio Grande do Sul traz um dia bastante ameno para setembro no estado, com frio cedo pela manhã e novamente a partir da noite. A tarde será amena e agradável em todo o estado.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 9° e 18° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Uma massa de ar frio ingressou nesta quarta-feira e agora cobre o Rio Grande do Sul com marcas de inverno. Esta massa de ar frio não é de forte intensidade, assim, como é bastante normal em setembro, o período de temperaturas mais baixas será de curta duração. Já no final desta semana a temperatura retoma uma trajetória de elevação. Contudo, a temperatura vai ficar bastante abaixo da média de setembro, especialmente no começo desta sexta, quando se espera que ocorram as menores mínimas.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Estado:

Porto Alegre 11ºC / 17ºC;

Santiago 6ºC / 17ºC;

Uruguaiana 7ºC / 20ºC;

Santa Rosa 7ºC / 19ºC,

Passo Fundo 8ºC / 14ºC.

| Foto: Leandro Maciel / CP



O que esperar da nova massa de ar frio chegando ao brasil



Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil, causando aumento de nebulosidade e previsão de chuva para os três estados da região. Na retaguarda da frente, avança a massa de ar frio com queda de temperatura. Na maioria dos municípios gaúchos, as mínimas desta quarta-feira devem se dar no final do dia, à noite, quando a sensação será de frio com marcas entre 10°C e 12°C na maior parte das cidades. O ar frio vai estar associado a um centro de alta pressão de 1.022 hPa a 1.024 hPa que vai estar sobre o Sul do Brasil nesta sexta-feira, não apenas garantindo tempo firme como temperaturas mais baixas nos três estados do Sul.



O que esperar em termos de frio



Como destacado, a temperatura já começa a declinar no Rio Grande do Sul com chuva, vento e sensação de frio. Isso vai levar a um começo de quinta- feira com temperatura baixa no estado gaúcho com as menores marcas no Oeste, no Sul e na Serra, onde deve fazer menos de 10°C.



No amanhecer da sexta-feira, grande parte do Rio Grande do Sul deve ter mínimas de um dígito. Em Porto Alegre, a mínima pode cair a 8°C ou 9°C. Na área metropolitana e no extremo Sul da capital, a 6°C ou 7°C. No interior, muitas cidades terão mínimas ao redor de 5°C. O frio deve trazer geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas em número muitíssimo menor de cidades que nos dois episódios de temperatura baixa do mês de agosto. Desta vez, considerando que a massa de ar frio não é potente, vai gear em menos lugares com maior probabilidade em regiões serranas.