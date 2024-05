Rafael Borré é convocado pela Seleção Colombiana para amistosos da Data FIFA

A Federação Colombiana de Futebol divulgou, nesta quinta-feira (23), a lista de jogadores convocados para amistosos antes da Copa América. Entre eles, está o atacante Rafael Borré, do Internacional. Na lista de 28 nomes, dois ficarão de fora da competição de Seleções, já que o limite é de 26 inscritos.



O grupo deve se reunir em Barranquilla, na Colômbia, entre os dias 27 de maio e 5 de junho. Em seguida, os atletas convocados viajam aos EUA para enfrentar as seleções de Estados Unidos e Bolívia nos dias 8 e 15 de junho, respectivamente.



A Colômbia faz sua estreia na Copa América em 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra o Paraguai, na cidade de Houston, Estados Unidos. A Seleção Colombiana faz parte do Grupo D, junto com Brasil, Costa Rica e Paraguai.



Com a convocação, Borré será desfalque do Inter por um longo período. Caso seja confirmado na lista final do técnico Néstor Lorenzo, o atacante colorado não estará à disposição de Eduardo Coudet por quase dois meses, afinal, a Copa América termina em 20 de julho.





Confira a lista de convocados pela Seleção Colombiana:



Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MEX)

Carlos Cuesta – KRC Genk (BEL)

Daniel Muñoz – Crystal Palace FC (ENG)

David Ospina – Al-Nassr FC (KSA)

Davinson Sánchez – Galatasaray SK (TUR)

Deiver Machado – RC Lens (FRA)

James Rodríguez – São Paulo FC (BRA)

Jefferson Lerma – Crystal Palace FC (ENG)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – FC Krasnodar (RUS)

Jhon Jáder Durán – Aston Villa FC (ENG)

Jhon Lucumí – Bologna FC (ITA)

Johan Mojica – CA Osasuna (ESP)

Jorge Carrascal – Dínamo Moscou (RUS)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Kevin Castaño – FC Krasnodar (RUS)

Luis Díaz – Liverpool FC (ENG)

Luis Sinisterra – AFC Bournemouth (ENG)

Matheus Uribe – Al-Sadd SC (QAT)

Miguel Ángel Borja – River Plate (ARG)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Richard Rios – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – EC Bahia (BRA)

Sebastián Gómez – Coritiba Foot Ball Club (BRA)

Yáser Asprilla – Watford FC (ENG)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Villarreal CF (ESP)















