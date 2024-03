Rafael Quadros é eleito presidente da CACISC em Assembleia.

Em uma Assembleia Geral da CACISC (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul), a chapa da Diretoria e Conselhos foi eleita por unanimidade. O evento contou com a presença da atual diretoria, presidida por Paulo Alex Falcão, e do presidente do Conselho Deliberativo, Antonio Trevisan.

Além da eleição da nova diretoria, a assembleia abordou temas como a prestação de contas da gestão anterior e a programação de eventos e atividades para o ano de 2024. Um dos destaques da programação é o evento “Cacisc ao Meio-Dia” que ocorrerá na quarta-feira, dia 13, com a participação da Reitoria da UNISC de Santa Cruz do Sul. O tema em destaque será o Curso de Medicina para Cachoeira do Sul.

O presidente eleito para a gestão 2024-2026, Rafael Vargas de Quadros, também esteve presente na assembleia. A eleição de Rafael representa um novo ciclo para a CACISC, com expectativas de crescimento e fortalecimento da entidade, visando sempre o desenvolvimento econômico e social de Cachoeira do Sul e região.