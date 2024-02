RECOPA GAÚCHA JÁ TEM DATA DEFINIDA

A decisão do primeiro campeão do futebol gaúcho na temporada já tem data, horário e local definidos. A Federação Gaúcha de Futebol – FGF divulgou nesta quarta-feira (07), que a disputa da Recopa Gaúcha Esportes da Sorte será no dia 28 de fevereiro (quarta-feira), às 20h, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. O duelo, em jogo único, colocará frente a frente o Grêmio FBPA, atual campeão do Gauchão Ipiranga, e o Esporte Clube São Luiz, campeão da Copa FGF.

A 11ª edição da Recopa Gaúcha terá no seu naming rights a Esportes da Sorte, empresa patrocinadora de diversos times masculinos pelo país. No futebol gaúcho, a empresa também detém o naming do Gauchão Série A2. Ainda no mundo esportivo, a empresa possui parceria com o X1 Brazil Combate, maior evento de um para um do Brasil, e com a CazéTV.