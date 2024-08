Record tira monopólio da Globo e volta a transmitir o Brasileirão

A Liga Forte União (LFU) acertou a venda dos direitos de transmissão dos clubes que integram o grupo à Record, que voltará a transmitir o Campeonato Brasileiro após mais de duas décadas, e ao YouTube. Os dois pagarão cerca de R$ 400 milhões anualmente pelo acordo para transmitir partidas de times como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Fluminense e Fortaleza, entre outros, a partir do ano que vem.



A última vez que a Record exibiu a principal competição de futebol do país foi em 2006. A emissora e o YouTube vão pagar aproximadamente R$ 10 milhões por jogo transmitido. Como comparação, o Grupo Globo, que fechou contrato de cinco anos com os times da Libra, desembolsará cerca de R$ 6,7 milhões por partida exibida – o acordo prevê a transmissão em todas as plataformas, TV aberta e fechada, streaming e pay-per-view.



Os integrantes da LFU da Série A são Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Já Sport, América-MG, Goiás, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto estão em divisões inferiores.



O contrato vale até a edição de 2027 do campeonato. Horários ainda não foram definidos, mas a tendência é de que o confrontos dos times da LFU sejam o primeiro de cada rodada na Record e YouTube, sendo exibidos às 19h30 às quartas-feiras e às 16h aos sábados. A LFU detém 60% dos jogos do Brasileirão, com 228 partidas em seus pacotes.



Há ainda outros pacotes a serem negociados. A ideia da LFU é maximizar receita com direitos de TV por meio da comercialização de partidas dos times do bloco com diferentes plataformas, sejam TVs abertas, pagas e plataformas de streaming – por assinatura ou não. Esse modelo comercial é diferente do adotado pela Libra, que negociou os direitos de TV com uma única empresa, a Globo.



Na LFU, a divisão estabelecida com a arrecadação referente aos direitos de transmissão entre os clubes é a seguinte: 45% de modo igualitário, 30% por performance e 25% por audiência.



Depois de surgir como voz unificadora pela criação de uma liga nacional, a Libra acumulou dissidentes e hoje é formada por Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia e Vitória. O Corinthians fazia parte do grupo, mas decidiu sair e hoje integra a LFU.



Libra e LFU trabalham há anos na criação de uma liga nacional única de futebol que ocorra de forma independente à CBF, hoje entidade organizadora das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.











*AE