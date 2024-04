Renata Fan rasga o verbo após empate do Internacional: ‘Eu seria titular do Tomayapo’

A apresentadora Renata Fan detonou o empate do Internacional com o modesto Real Tomayapo-BOL, no Beira-Rio. A equipe de Eduardo Coudet não conseguiu sair do 0 a 0 contra o time boliviano e a torcedora, que comanda o programa “Jogo Aberto”, se revoltou nas redes sociais.

Segue a incompetência e a falta de pontaria! Mais duas horas de suplício na minha vida! Eu seria titular com um pé nas costas no time do Real Tomayapo – escreveu Renata, nas redes sociais.

O Internacional já havia empatado em 0 a 0 na estreia, na última semana, com o Belgrano-ARG e soma apenas dois pontos, na segunda posição do Grupo C, atrás do Delfin-EQU. A próxima partida do Colorado é contra o Bahia, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (13).