Renato pede reforços e Grêmio corre contra o tempo para contratar antes do início da Libertadores

A janela de transferência oficial fechou no dia 7 de março, mesmo assim o Grêmio ainda corre contra o tempo para reforçar a equipe para a primeira fase da Libertadores da América, em abril. Isso porque, a CBF abriu uma brecha para os clubes brasileiros fazerem contratações, do dia 1º de abril até o dia 19, de jogadores que tenham sido inscritos em algum campeonato estadual.

“A gente sabe da necessidade de nessa próxima janela da gente trazer mais jogadores para fortalecer o nosso grupo”, reforçou o treinador Renato Portaluppi, durante entrevista coletiva, após a vitória do Grêmio sobre o Brasil de Pelotas, pelas quartas de final do Gauhão.

Renato revelou conversas com o presidente Alberto Guerra e com o vice Antônio Brum onde pediu reforços, e justificou a grande quantidades de jogos, somados a outros problemas que possam ocorrer com jogadores do plantel. “Brasileiro é longo, a Libertadores é dificílima, a Copa do Brasil é difícil. Tem um jogo atrás do outro, vai ter problemas de lesão, vai ter problemas de cartão.”

O treinador não falou em nomes, mas deu pistas que o clube pode estar em busca de outro atacante para disputar a posição com Diego Costa, já que J.P Galvão vem tendo um baixo desempenho. “Eu não dou nomes. A gente precisa fortalecer o grupo independente da posição… porque nós precisamos ter mais qualidade, mais jogadores que façam gols. Trazer mais qualidade, fortalecer o grupo.

Além disso, é sabido que o Tricolor busca um zagueiro para o elenco. Dias antes do fechamento da janela, o clube tentou Pedro Henrique do Athletico Paranaense, mas o negócio acabou não acontecendo. Outra posição que pode ser reforçada é a lateral esquerda já que Reinaldo teve uma ruptura parcial do ligamento colateral-lateral do joelho direito e pode desfalcar a equipe por uma grande período, se houver a necessidade do jogador realizar uma cirurgia.

Corrida contra o tempo

Então, se quiser contar como novos jogadores para a primeira fase da Libertadores, o Grêmio terá de trabalhar intensamente, já que os jogos da primeira fase começam no dia 3 de abril e o clube aguarda ainda o sorteio para saber a data de sua estreia na competição.

As inscrições para a Copa Libertadores terminam 48 horas antes do primeiro jogo. Logo tudo tem que estar bem alinhavado para que o jogador possa estar a disposição de Renato. Jogadores que estão sem contrato, ou que estavam no exterior, e que tenham rescindido o vínculo anterior até o dia 7, também podem ser contratados.

Se perder esta oportunidade, o Grêmio terá outra chance de reforçar o seu plantel, mas apenas na janela de julho.

Fonte: Correio do Povo