Repórter gremista denuncia mascote Saci do Inter por importunação sexual contra ela durante Gre-Nal

O Saci do Inter, mascote do Colorado, foi alvo de um um boletim de ocorrência (B.O.) por importunação sexual neste domingo, após a vitória do Inter no Gre-Nal 441. A autoria da denúncia, a repórter do Canal Monumental, Gisele Kümpel, alega que a importunação sexual ocorreu durante a partida. O boletim foi registrado no posto da Polícia Civil dentro do estádio.

O mascote teria tentado beijar a repórter logo após o terceiro gol do Inter, que deu a vitória ao time da casa. “Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos. Vou até o fim pra que mais nenhuma mulher passe por isso”, declarou a repórter pelas redes sociais.

Em nota, o Inter disse que irá colaborar com a investigação da Polícia através das imagens das câmeras de monitoramento do estádio.

O Grenal lamentavelmente terminou num BO pra mim.

Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos.



— Gi Kümpel (@Gikumpel) February 26, 2024

Nota do Inter

Sobre os fatos registrados no Juizado do Torcedor e Posto da Polícia Civil do Beira-Rio após o clássico deste domingo, o Internacional informa que, como habitual, disponibilizará imagens do seu circuito de monitoramento para a elucidação dos casos.

Tanto as ocorrências de arremessos de cadeiras oriundas da torcida visitante, que atingiram torcedores do Internacional, quanto a denúncia registrada por profissional da imprensa serão acompanhadas pelo Clube para a adoção das medidas cabíveis.