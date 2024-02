Reynado Gianecchini será drag queen em ‘Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical’

Reynaldo Gianecchini é uma das estrelas da versão nacional do musical Priscilla, a Rainha do Deserto, que estreia em São Paulo no dia 7 de junho. O ator de 51 anos viverá a drag queen Anthony “Tick” Belrose,a Mitzi, no espetáculo, que tem Diego Martins como Adam Whiteley, a Felicia, e Verónica Valenttino e Wallie Ruy e revezarão no papel de Bernadette Bassenger.

O musical é baseado no filme clássico de 1994, do diretor Stephan Elliott, com Hugo Weaving, Guy Pierce e Terence Stamp. A trama conta a história de duas drag queens e uma mulher trans que são contratadas para fazer um show em pleno deserto australiano. Elas fazem a jornada em um ônibus chamado Priscilla, encarando todo tipo de problemas e aventuras até o destino final.

Diego Martins — Foto: Priscilla, a Rainha do Deserto

A trilha sonora tem sucessos como I Will Survive, I Say A Little Prayer, Go West, Can’t Get You Out Of My Head, True Colors, e Girls Just Wanna Have Fun, entre outros. O espetáculo, que será apresentado no Teatro Bradesco, conta com direção de Mariano Detry, direção musical de Jorge de Godoy, coreografias de Mariana Barros, cenografia de Matt Kinley, figurino de Fábio Namatame, design de luz de Warren Letton, design de dom de Tocko Michelazzo, design de peruca de Feliciano San Roman, design de maquiagem de Alisson Rodrigues e produção geral de Stephanie Mayorkis.

A primeira adaptação do filme para os palcos foi em 2006, e a produção já passou por mais de 20 países em quatro continentes, tendo ficado por mais de um ano em cartaz na Broadway, onde contou com mais de 500 apresentações. As vendas para Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical serão abertas no dia 26 de fevereiro, no site uhuu.com.

Verónica Valenttino — Foto: Pedro Dimitrow/Divulgação