Rio Grande do Sul registra o menor número de homicídios da sua história

O Rio Grande do Sul registrou, em julho, uma redução de 37,6% no número de homicídios na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram contabilizadas 68 vítimas, o menor número da história do Estado, ante os 109 casos verificados em julho de 2023.



Porto Alegre seguiu a tendência de queda registrada no Estado. No mês passado, a Capital teve três casos de homicídios, uma redução de 79% em comparação com os 14 registros de 2023. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (15) pela Secretaria Estadual da Segurança Pública.



Os feminicídios também caíram em julho. Os registros desse tipo de crime passaram de nove, em 2023, para seis neste ano, uma queda de 33%.



Os latrocínios, porém, aumentaram, passando de um em julho de 2023 para quatro neste ano, sendo parte deles decorrente do assalto a um hotel no município de Mato Castelhano, onde dois professores universitários foram mortos. Já em Porto Alegre, não ocorreu nenhum latrocínio no período, mesmo resultado do ano anterior.



Crimes contra o patrimônio



Os roubos a pedestres continuam com tendência de queda no RS, com redução de 52% em julho. No ano passado, 2,3 mil pedestres haviam sido assaltados no Estado, ao passo que em julho deste ano o número de vítimas foi de 1,1 mil. Na Capital, a diminuição foi de 58%, passando de quase 1,2 mil pessoas para 499.



A diminuição dos casos de roubos de veículos também foi destaque no mês de julho, com uma baixa de 43% nos registros. Em 2023, foram roubados 255 veículos no RS, enquanto neste ano foram contabilizadas 145 ocorrências desse tipo de crime. A Capital acompanha a tendência de queda estadual, com 58% de casos a menos, passando de 100 para 42.



No transporte coletivo, os casos de roubos a motoristas e passageiros caíram 72%, passando de 61, em julho de 2023, para 17 no mesmo mês de 2024. Na Capital, a redução foi de 63%, se comparados os 32 registros do ano passado com os 12 do mês anterior. No comércio, os roubos e furtos reduziram 28%, indo de 453 ocorrências para 324. Em Porto Alegre, a redução foi de 10%, com 63 casos em julho de 2023 e 57 no mesmo período de 2024.



No campo, o abigeato segue em baixa. A queda registrada em julho foi de 30%, passando de 380 casos de furto e roubo de gado no mesmo mês de 2023 para 267 em 2024.











