Rio Grande do Sul tem o maior número de municípios com apenas um candidato a prefeito nestas eleições

A CNM (Confederação Nacional de Municípios) divulgou um estudo a respeito das cidades que terão somente um candidato a prefeito nas eleições municipais deste ano. Segundo a pesquisa, baseada em dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), do total de 15.441 candidatos a prefeito em todo o País, 214 são candidaturas únicas. O índice equivale a 4% dos municípios brasileiros. A maior parte das candidaturas únicas foi registrada no Rio Grande do Sul.



Nessas 214 cidades do Brasil, o candidato ao cargo de prefeito poderá ser eleito com apenas um voto. O número é exatamente o dobro da quantidade observada em 2020, quando houve 107 municípios com um único postulante ao cargo – ainda que o número total de candidaturas no pleito anterior tenha sido maior, com 19.379 pessoas nas disputas.



Tanto proporcionalmente quanto em números absolutos, o pleito de 2024 é o que registra mais candidaturas únicas no século. Ao mesmo tempo, esta é a segunda eleição com menos candidatos a prefeito desde 2000, quando 15.155 pessoas se lançaram na disputa eleitoral:



– 2000: 137 candidaturas únicas, de um total de 15.155

– 2004: 80 candidaturas únicas, de um total de 16.127

– 2008: 132 candidaturas únicas, de um total de 15.617

– 2012: 108 candidaturas únicas, de um total de 15.847

– 2016: 95 candidaturas únicas, de um total de 16.573

– 2020: 107 candidaturas únicas, de um total de 19.379

– 2024: 214 candidaturas únicas, de um total de 15.441



O que acontece quando há apenas um candidato?



De acordo com o Código Eleitoral, quando um pleito apresenta somente um candidato, o postulante é eleito a partir da contabilização de um único voto pelo TSE.



Quais os Estados com mais candidatos únicos?



A maior parte das candidaturas únicas foi registrada no Rio Grande do Sul. Dos 497 municípios gaúchos, 43 – cerca de 9% do total – contam com apenas um candidato. As outras duas posições do pódio são ocupadas por Minas Gerais (41) e São Paulo (26).



Rio Grande do Sul: 43

Minas Gerais: 41

São Paulo: 26

Goiás: 20

Paraná: 18

Piauí: 11

Mato Grosso e Rio Grande do Norte: 9

Tocantins: 7

Paraíba: 6

Santa Catarina: 5

Alagoas: 4

Mato Grosso do Sul e Pará: 3

Ceará, Pernambuco e Maranhão: 2

Rondônia, Sergipe e Rio de Janeiro: 1



Segundo o estudo, Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo e Roraima não têm nenhum município com candidatura única nas eleições de 2024.