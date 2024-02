Rio Grande do Sul terá calor intenso nesta quinta

O calor intenso será a marca desta quinta-feira e também dos próximos dias no Rio Grande do Sul com temperatura elevada em todas as regiões do estado. A previsão é de muito calor até em cidades da Serra.

Cachoeira do Sul – 🌤Sol com algumas nuvens ❄19ºC ☀37ºC ☔0.0mm💨 6 Km/h⬇

A massa de ar quente se reforça no território gaúcho à medida que a bolha de calor sobre a Argentina se move na direção do Sul do Brasil. O sol aparece em todas as regiões gaúchas nesta quinta-feira, apesar da presença de nuvens esparsas.

O aquecimento vai trazer chuva de verão por demais isolada na Metade Norte à tarde, mas em pequeno número de locais.

Pior do calor será nos próximos dias

O Rio Grande do Sul teve uma quarta-feira de forte a intenso calor, outra vez com o Oeste sofrendo com as mais altas temperaturas, e a perspectiva é de o calor aumentar ainda mais no estado com o deslocamento do centro da massa de ar muito quente do Norte e Nordeste da Argentina para o Rio Grande do Sul no final desta semana.

De acordo com dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia, as máximas da quarta no Rio Grande do Sul atingiram 39,2ºC em Quaraí; 38,0ºC em Uruguaiana; 37,6ºC em Alegrete; 37,5ºC em São Borja; e 36,3ºC em São Luiz Gonzaga. A Grande Porto Alegre anotou 36,0ºC em Campo Bom e Porto Alegre foi a 33,7ºC.

Os gaúchos terão que experimentar ainda mais alguns dias de calor muito intenso e, em algumas localidades, até extremo. Isso porque antes de terminar vai piorar a onda de calor no Rio Grande do Sul.

A MetSul Meteorologia alerta que a temperatura deverá se elevar ainda mais no estado com tardes tórridas e noites muito quentes. O que vai acontecer?

O centro da massa de ar quente, a bolha de calor, vai começar a avançar entre quinta e sexta do Norte e do Nordeste da Argentina para o Sul do Brasil. No fim de semana, o centro da massa de ar estará sobre o Rio Grande do Sul, que deve ter as mais altas temperaturas na Região Sul.

Como resultado, a temperatura sofrerá uma escala no final desta semana e no fim de semana no estado gaúcho. Grande número de cidades deve registrar marcas perto ou acima de 40ºC.

O calor mais extremo, que há mais de uma semana vem se dando no Oeste gaúcho, vai se deslocar para o Centro e o Leste do estado. Por isso, as mais altas temperaturas neste fim de semana tendem a se concentrar nos vales e na Grande Porto Alegre.

No domingo, com instabilidade no Oeste e no Sul, o ar quente será canalizado para o Nordeste do estado, nos vales, Grande Porto Alegre, Serra e Litoral Norte. Porto Alegre deve ter ao redor de 40ºC e nos vales e área metropolitana pode fazer entre 40ºC e 42º