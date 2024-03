RS abre semana com instabilidade e temperaturas amenas

O Rio Grande do Sul começará a primeira semana de março com muitas nuvens e predomínio de céu nublado a encoberto na maior parte do Estado. A segunda-feira ainda deverá ter a atuação de uma frente fria que traz instabilidade.

Conforme a MetSul, pancadas de chuva são aguardadas em diversos municípios, especialmente na Metade Norte. No entanto, os volumes serão baixos.

.

Cachoeira do Sul – 🌦Possibilidade de Chuva fraca ❄17ºC ☀24ºC ☔2.3mm 💨10 Km/h↖️

.

O ar mais frio começa a ingressar no estado a partir do Sul, e com a abundante nebulosidade e instabilidade, a temperatura pouco se eleva e vai estar amena. As aberturas ocorrem pelo estado, principalmente no Oeste e no Sul. Em Porto Alegre, a expectativa é de chuva.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul:

Porto Alegre 20°C / 24ºC

São José dos Ausentes 16°C / 21ºC

São Miguel 21°C / 27ºC

Caxias do Sul 17°C / 21ºC

Chuí 21°C / 24ºC

Uruguaiana 22°C / 27ºC

.

.

.

.

.

Fonte: MetSul Metereologia