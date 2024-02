RS chega a seis mortes e a quase 5,7 mil casos de dengue em 2024

Uma morte por dengue foi confirmada no Rio Grande do Sul na quarta-feira (21). Um homem de 63 anos, morador de Cruz Alta, na Região Noroeste, é a sexta vítima da doença este ano no estado.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o homem sofria de doenças pré-existentes. A morte aconteceu no dia 15 de fevereiro, sendo confirmada a causa apenas nesta quarta.

Em todo o Rio Grande do Sul, há 5,7 mil infecções notificadas. No mesmo período do ano passado, eram menos de 600 casos no estado.

Em 2023, foram mais de 34 mil casos contraídos dentro do estado. Ao todo, foram 54 óbitos por dengue no ano passado.

Mortes por dengue no RS em 2024:

mulher de 75 anos, Tenente Portela 21/02: homem de 63 anos, Cruz Alta

Fonte: G1