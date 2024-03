RS confirma mais três vítimas fatais por dengue e total chega a 37 mortes em 2024

O governo do Estado confirmou, na tarde desta sexta-feira (22), mais três mortes provocadas pela dengue no Rio Grande do Sul. Com isso, o RS chega a 37 óbitos pela doença em 2024. Segundo informou o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, as vítimas fatais são do sexo masculino e apresentavam doenças pré-existentes.

Vítimas tinham entre 73 e 85 anos:

Homem de 85 anos , de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste (óbito em 13 de março)

, de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste (óbito em 13 de março) Homem de 73 anos , de São Leopoldo, no Vale do Sinos (óbito em 14 de março)

, de São Leopoldo, no Vale do Sinos (óbito em 14 de março) Homem de 82 anos, de Palmitinho, na Região Norte (óbito em 19 de março)

Dada a realidade epidemiológica, o Executivo estadual decretou situação de emergência no dia 12 de março.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) destacou a incidência de casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes. Em Santana do Livramento, o índice é de 68/100 mil, já São Leopoldo apresenta 1.626/100 mil e Palmitinho tem possibilidade de incidência de 2.778/100 mil.

Atenção aos sintomas

A SES reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas, que são:

Febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias, dor retro-orbital (atrás dos olhos)

Dor de cabeça

Dor no corpo

Dor nas articulações

Mal-estar geral

Náusea

Vômito

Diarreia

Manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira

A busca por atendimento no começo dos sintomas é uma maneira de evitar o agravamento da doença e a possível evolução para óbito. A SES indica o uso de repelente também para proteção individual contra o Aedes aegypti.

Medidas de prevenção à proliferação e circulação do inseto, como a limpeza e revisão das áreas internas e externas das residências, cortam o ciclo de vida do mosquito e auxiliam no controle da doença.







Fonte: DG