RS decreta emergência em função de aumento de casos de dengue

O governador Eduardo Leite decretou estado de emergência no Rio Grande do Sul em função do aumento no número de casos e óbitos por dengue. O decreto já foi assinado e deve ser publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira, 13. Nesta terça, o Centro de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou nesta terça, 12, mais três óbitos por dengue no Rio Grande do Sul. Com esses casos, o Estado chega a 20 mortes em decorrência da doença neste ano. As mortes confirmadas ocorreram em São Leopoldo, Santa Rosa e Iraí.

Neste ano, o Rio Grande do Sul já registra 17.726 casos confirmados, dos quais 15.065 são autóctones, que é quando contágio aconteceu dentro do Estado. Com o decreto de emergência, o governador quer pressionar o governo federal a incluir o Estado entre os prioritários na vacinação contra a doença.

A situação de emergência foi decretada em diversos estados do país, como Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, além do Distrito Federal.

Fonte: Correio do Povo