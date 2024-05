O Rio grande do Sul deve receber, nos próximos dias, um lote de 126.132 doses de vacina contra a dengue, que serão distribuídas para seis municípios gaúchos. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) está aguardando mais informações sobre a remessa dos imunizantes. Nesta segunda-feira (29), haverá reunião entre as equipes do Programa Nacional de Imunizações do MS e do Cevs. Neste primeiro momento, serão contemplados Porto Alegre e municípios da região metropolitana.







Fonte: Secom RS/LF