RS deve registrar chuva, vento e frio ao longo desta sexta-feira

Uma massa de ar polar ingressa no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira e derruba a temperatura no Estado. As mínimas ocorrem no final do dia, quando a maioria das cidades terá marcas ao redor e abaixo de 10ºC. Baixa pressão na costa traz muitas nuvens, chuva e garoa para todas as regiões.



A previsão do tempo para sexta-feira(24), é de temperaturas entre 9° e 15° e com possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Em Porto Alegre, as precipitações devem ser menor volume que o registra nesta quinta-feira, quando as ruas voltaram a alagar em diversas regiões diante de mais um colapso.



Conforme a MetSul, há risco ainda de chuva por vezes forte em diferentes pontos. Vento forte a intenso acompanha o ingresso do ar polar com rajadas, em média, de 50 km/h a 70 km/h, mas que nas lagoas e na costa podem atingir até 80 km/h ou 90 km/h.



Com chuva e ar frio, o vento forte vai trazer muito baixa sensação térmica.